“Defiendo Ucrania y defiendo la libertad”: El mensaje de Slash al país invadido por Rusia (Video)

El guitarrista estadounidense Saul Hudson, más conocido por su nombre artístico Slash, envió un mensaje a Ucrania.

“Defiendo Ucrania y defiendo la libertad. Siento que los demás gobiernos del mundo deben hacer lo que puedan para apoyar a ucrania y darles lo que necesiten. Ser capaz de vencer a Putin de nuevo”, fueron las palabras del músico

De igual forma, el gobierno ucraniano, agradeció a Hudson por el apoyo, a través de redes sociales.

Thank you @Slash ?? for helping us get the guns. So that we can also have the roses to celebrate our victory later. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/pHonECSjuo

— Ukraine / ??????? (@Ukraine) April 20, 2022