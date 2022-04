El impactante momento en que Mike Tyson pierde la calma y le cae a golpes a un pasajero “que no dejaba de hablarle”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mike Tyson estalló ante el hostigamiento de un sujeto y lo golpeó durante un vuelo el miércoles por la noche. El excampeón de los pesos completos perdió la calma y agredió a la persona que estuvo molestándolo por varios minutos.

Por Marca

De acuerdo a unos videos publicados por TMZ Sports, los hechos ocurrieron en un viaje de San Francisco a Florida. Aunque ‘Iron Mike’ en un inicio fue paciente con el hombre, acabó por perder los estribos y le lanzó varios golpes, que dejaron al individuo con heridas visibles en el rostro.

El medio puntualiza que testigos confesaron que Tyson intentó pedirle al hombres que se calmara. Sin embargo, después de que sus intentos no dieran efecto decidió agredirlo físicamente.

I mean, when you poke the bear what do you think is going to happen? ? pic.twitter.com/hqg15NHOMv

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022