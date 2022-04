El gato Phoenix: Símbolo de resiliencia en Ucrania

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha cobrado miles de vidas humanas y también de los animales que vivían en las zonas de conflicto. Sin embargo, muchos de ellos han sido rescatados y se han convertido en símbolo de resistencia. Tal es el caso de Phoenix, un gato sobreviviente a un bombardeo en Kiev.

Por: El País

“Este es Phoenix de la región de Kiev. Fue gravemente herido durante la agresión de Rusia. El gato es un símbolo de la firmeza y la resiliencia de Ucrania”, escribió el Ministerio de Defensa de Ucrania en sus redes sociales.

