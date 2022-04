“Me llevó a una carpa y me hizo cosas feas”: Acabó en rehabilitación tras abusos de su vecino

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Tengo que contarte algo que me pasó, me dice. Y ahí me cuenta- cuando estábamos jugando a la mancha en la canchita de la esquina, yo perdí. Entonces me dijeron que me tenía que bajar los pantalones. Todos los demás salieron corriendo, y Gabi me llevó a una carpa, que tenía armada entre los yuyos con un colchón adentro y me hizo cosas feas”.

Por: Crónica

Esas fueron las palabras que escuchó Isabel Pereyra de boca de su hijo, cuando le confió por primera vez a sus 12 años el calvario que había sufrido de parte de un vecino mayor, en González Catán. Sin embargo, ese aberrante episodio fue sólo la punta de un infierno del cual el menor era víctima. Meses después, le confió a su mamá que también había sido abusado por su tío.

Desde el 2018 que salieron a la luz los abusos sexuales, Isabel reclama Justicia por su hijo, quien actualmente tiene 17 años, y está internado en un Centro de Rehabilitación por depresión. “Está mal, se droga, toma pastillas, él siente que está muerto en vida”, contó Isabel, en diálogo con cronica.com.ar. Y sentenció: “Recurro a esto porque es la última posibilidad para que me escuchen”.

Ambos acusados están denunciados con pedido de captura nacional e internacional.

Un infierno de nunca acabar:

En enero de 2018, la hermana de Isabel y su marido, lo invitan al menor a que se quede a dormir a su casa.

“Yo lo dejé, me pareció normal. A mi hermana le tenía confianza. Entonces se lo llevó a las dos de la tarde. Alrededor de las siete le mando mensaje para ver que estaba haciendo y no me responde. Pero yo sentía que algo no estaba bien”, relató Isabel. Por eso al otro día le dijo a su hijo mayor que lo vaya a buscar.

“Llegó enojado y raro”, describió. Pasaron unos días hasta que el menor le contó el motivo de su angustia.