Así se organizan los comercios para cumplir con el Igtf

Posteado en: Actualidad, Economía

Gremio afirma que los comercios formales que no tienen máquinas fiscales para registrar el cobro del impuesto, no reciben divisas para no incumplir la disposición. Mientras las Cámaras reciben talleres de inducción.

Por Zulay Camacaro / 2001online.com

La presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel, indicó que “el comercio formal que no tenga máquinas fiscales para registrar el cobro del impuesto, y los que no ha podido hacer la adaptación, están eximiéndose de recibir moneda extranjera como parte de pago porque si no la pueden reflejar en la factura y la aceptan, estarían incumpliendo la disposición”.

Comentó que las máquinas fiscales cuestan $1200 en promedio, si se suma la programación y conectividad $1800. La adaptación va de $500 y $600.

“El problema o demora lo han tenido quienes tienen que cambiar las máquinas fiscales, aunque frente a nuestra solicitud de crédito tanto al Ministerio de Finanzas como a la Superintendencia del Seniat, crearon un producto a través del banco de Venezuela donde están dando crédito para la adquisición de las máquinas fiscales”, dijo.

Precisó que la disposición entró en vigencia y no hay prórroga para la adquisición de las máquinas fiscales, por lo que a los comercios formales no les está quedando otro remedio que no recibir moneda extranjera mientras hacen las adaptaciones.

Talleres

Con respecto a si los comercios tienen claro quiénes deben cobrar el IGTF y a quiénes, señaló que “todavía hay muchas dudas, pero a raíz de la reunión que tuvimos con el Superintendente del Seniat, nos están dando mucho apoyo con talleres que se dictan en las cámaras de comercio regionales y sectoriales. Los imparte un experto del Seniat”.

Cálculo

Con respecto al cálculo del 3 % del impuesto, Polesel indicó que “el cálculo es sobre la fracción que se pagó en moneda extranjera”.

Al cliente le sacan la cuenta en bolívares más el IVA, ese monto lo llevan a dólares si va a pagar en divisas, y sobre eso se calcula el 3 % del IGTF.

“Todavía en ese aspecto hay dudas. Nos encontramos con que en algunos talleres en algún estado se dice una cosa y en otro estado se dice otra, esas diferencias las estamos notificando para que se haga una aclaratoria”, expresó.

Comercios.

La dueña de Multimarket, Kelly Ojeda, indicó que “no estamos cobrando el IGTF. “Si podemos adecuar el sistema que tenemos, lo haremos. Nuestro proveedor dijo que ya tiene la actualización de la máquina fiscal y el sistema de la nueva ley. Una actualización es más barata que comprar otra máquina, aunque es un costo que no teníamos planteado hacer”, afirmó.

Expresó que todos los comercios que sean agentes de retención deben cobrar el IGTF, “las bodegas no, Farmatodo, EPA, las grandes cadenas y nosotros sí tenemos la obligación de cobrar el impuesto al que pague en dólares”. Comentó que luego de sacar la cuenta al cliente con el IVA, se le pregunta si pagará en dólares o bolívares, si es en dólares se le aplica el 3 % al total, lo calcula automáticamente el sistema con la actualización.

La auxiliar de Farmacia Montalbán, Omaira Angulo, indicó que por ahora el local no le paga ni declara al Estado el IGTF porque “no tenemos la máquina fiscal ni la actualización, la estamos esperando”.

A los clientes que paguen en dólares se les debe cobrar el IGTF, ahorita estamos normal y aún no he visto que en otros lados lo cobren. El cálculo del impuesto a cobrar lo da la máquina y depende de lo que gasten”.

El dueño de Villa Pizza, José Hernández, dijo que “una caja fiscal vale $1300, no la puedo comprar, se puede adecuar la que tengo. No cobro el IGTF, solo el IVA. Esas grandes transacciones financieras no deben ser por dos empanadas”.