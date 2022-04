Se acercó al Tribunal Supremo de EEUU y se prendió fuego sin previo aviso (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una persona se prendió fuego este viernes frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que provocó la intervención de las autoridades, que lo trasladaron a un hospital local, informaron fuentes oficiales.

La Policía del Tribunal Supremo, situado frente al Capitolio en la capital estadounidense, no dio detalles sobre la identidad de la persona, su posible motivación o el estado de salud en el que se encuentra.

El suceso se produjo hacia las 18.30 (22.30 GMT), cuando una persona se acercó a la plaza situada enfrente del Supremo y se prendió fuego, indicó la Policía del Supremo en un comunicado proporcionado a varios medios locales.

Los agentes que estaban en la zona respondieron al accidente y un helicóptero medicalizado transportó al herido a un hospital local, según la nota.

Park Service helicopter just air lifted man to the hospital who tried to set himself on fire on the Supreme Court steps. Copter flies by the Capitol pic.twitter.com/HZp6531S7w

— Chad Pergram (@ChadPergram) April 22, 2022