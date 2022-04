“Me das el dinero o decapito a tu hijo”: Amenaza de tropas rusas a madre de un prisionero ucraniano (VIDEO)

Un video difundido en las redes sociales y que se ha hecho viral en las plataformas muestra un ataque atribuido a las tropas de Rusia, en el que amenazan con ejecutar a un prisionero ucraniano a menos que su madre les pague un rescate de 400.000 rublos rusos (unos 5.000 euros).

Por: La Razón

Según las imágenes, soldados rusos entrevistan a un miembro del ejército ucraniano al que han conseguido capturar y lo mantienen como rehén. El sujeto servía en la sitiada ciudad de Mariupol, golpeada por las tropas rusas desde el comienzo de la invasión.

“Los soldados rusos son cada vez más similares a los militantes de ISIS. Rusia debe ser reconocida como un estado terrorista”, escribió Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su cuenta de Twitter, donde publicó el vídeo.

This video was sent by ?? soldiers to a mother of ?? captive. They demand €5000 and threat that the next video she gets will be her son’s execution. ?? soldiers are increasingly similar to ISIS militants. ?? must be recognized as a terrorist-state. pic.twitter.com/YBieljCe6V

— ??????? ??????? (@Podolyak_M) April 25, 2022