FOTOS: Ucrania confirmó muerte en combate del legendario “fantasma de Kiev”, piloto que derribó 40 aviones rusos

Stepan Tarabalka, conocido como “el piloto fantasma de Kiev” fue asesinado el pasado 13 de marzo mientras luchaba contra las fuerzas rusas, según confirmó Times. El conocido como “piloto fantasma de Kiev” había derribado al menos cuarenta aviones de guerra de Rusia.

Por: La Razón

A finales de febrero, el ejército ucraniano compartió imágenes sobre Stepan, con una máscara de oxígeno en la cabina de un avión de combate MiG-29. Se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la invasión de Vladimir Putin después de que aseguraran que había derribado diez aviones en aquel entonces. Tras su muerte, fuentes ucranianas confirma que consiguió derribar al menos cuarenta.

On March 13, 2022, Major Stepan Tarabalka died heroically during an air battle with the dominant forces of the russian invaders.

Major Stepan Tarabalka was awarded the title of "Hero of Ukraine" (posthumously) for the protection of airspace, his bravery and commitment. pic.twitter.com/8ZI7Mtugvs

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) March 25, 2022