¡Impresionante! Así luce la cola de sodio de Mercurio (FOTO)

Un misterioso cuerpo celeste sorprendió a algunos amantes de la astronomía, pues pensaron ver un cometa rojo, aunque en realidad se trata de la “cola” de Mercurio, sí, el planeta. Aunque este fenómeno no se puede ver a simple vista y requiere de ciertos aparatos para apreciarlo; hoy te contaremos por qué ocurre.

Por: El Heraldo

Este planeta pequeño da vueltas lentamente comparado con la Tierra, por lo tanto, un día dura un largo tiempo. A Mercurio le lleva 59 días de la Tierra hacer una rotación completa. Un año en Mercurio pasa rápido. Debido a que es el planeta más cercano al Sol, no le lleva mucho tiempo cubrir toda la circunferencia. Completa una vuelta alrededor del Sol en solo 88 días terrestres.

Quien pudo capturar la cola fue el astrofotógrafo alemán Sebastian Voltmer, quien aprovechó que el planeta se encuentra cerca de las Pléyades; para conseguir su postal usó un filtro especial amarillo, con el cual no hubiera sido posible captar la cola amarilla-anaranjada de Mercurio, que tiene alrededor de 2.5 millones de kilómetros de largo.

This is NOT a comet but the #planet #Mercury which can currently be found very close to the #Pleiades at dusk. The solar wind blows sodium atoms from Mercury's surface into #space. This creates a #tail around 2.5 million kilometers long! Curious to see my gear for this shot? :) pic.twitter.com/21f2O5dBUp

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) April 28, 2022