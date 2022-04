La venganza de Blockbuster: publican un controversial tuit en medio de la caída de Netflix

Pese a que Netflix permanece como el principal gigante de la industria entre las plataformas de entretenimiento digital, actualmente no atraviesa su mejor momento. En la semana que tuvo la peor caída de usuarios por primera vez en 10 años, la comunidad de Twitter aprovechó para recordar un antiguo tweet de la extinta cadena de videoclubes Blockbuster.

Por: Clarín

Mientras Netflix se debate entre los videojuegos, limitar la función para compartir cuentas y hasta un plan con anuncios para salvar su negocio, los usuarios revivieron una antigua publicación de Blockbuster, que cerró sus puertas en 2014.

En específico, el tweet le pedía a los usuarios que dieran a conocer las razones por las que abandonaban Netflix. En aquel momento, las 3 respuestas más creativas ganaron una membresía anual de Blockbuster.

La publicación de la cadena especializada en alquiler de películas y videojuegos data de aquel lejano 2011, pero en las últimas horas se hizo viral.

Al navegar por el hashtag #GoofbyeNetflix (adiós a Netflix) se pueden ver múltiples publicaciones de personas que, con mucho humor, preguntan si aún pueden participar en la promoción. Asimismo, hay quienes comparten actualmente sus motivos por los que cancelaron su membresía a la gran “N”.

They don't have any content worth paying for the entire platform for,and I heard they are making you watch ads now. God,I feel like I'm talking to a grave. Anyway, I'm sorry I never got a chance to return that copy of Forrest Gump. pic.twitter.com/c5SFQBTlnb

— Jim Clark (Dexter Wolf) (@fresh_Start69) April 25, 2022