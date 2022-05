Bizarro: revelaron por qué Amber Heard defecó en la cama de Johnny Depp

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se está convirtiendo en un show mediático bizarro.

Por: Clarín

Uno de los momentos más impactantes de la jornada se vivió con la declaración del antiguo chofer Starling Jenkins III. Jenkins reveló en su testimonio por qué Amber Heard decidió defecar en la cama de Johnny Depp.

Jenkins fue el conductor y guardaespaldas histórico de Depp. Por eso, su testimonio ante la justicia intentó favorecer al actor y desprestigiar a Heard.?

La relación entre ambos actores dejó en evidencia que hubo momentos difíciles y extraños. Y uno de ellos tiene que ver con el acto que realizó Heard en la cama de matrimonio que compartían.

Una discusión habría sido el detonante para que la protagonista de Aquaman decidiese dejar sus heces fecales arriba de la cama. Algo que sorprendió a Depp cuando se enteró.”Me reí. Era tan fuera de lugar, tan bizarro y grotesco, que no podía más que reírme”, respondió el actor, sorprendido.

