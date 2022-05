“Dime si es justo que los ucranianos estén muriendo”: La dura respuesta de Stakhovsky a Nadal

Sergiy Stakhovsky, el extenista ucraniano que cambió la raqueta por el fusil después de volver a Ucrania para defender su país ante la invasión rusa, ha contestado a Nadal a raíz de sus palabras sobre el veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos. “Es muy injusto de cara a mis compañeros: ¿qué culpa tienen ellos de lo que está sucedieno con la guerra? Lo siento por ellos y ojalá no fuera así pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto”, apuntó el balear durante la rueda de prensa que ofreció en el Mutua Madrid Open.

Por Marca

Stakhovsky ha contestado a Rafa Nadal a través de sus redes sociales: “Por favor, dime si es injusto también que los tenistas ucranianos no puedan volver a casa, que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis y si es justo que los ucranianos estén muriendo”.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 2, 2022