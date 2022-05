Apelación del “estatus diplomático” de Alex Saab queda en manos del juez Robert Scola

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista Joshua Goodman de la agencia de infomación Associated Press informó a través de su cuenta en Twitter que el panel de apelaciones deja que el juez Robert Scola decida si Alex Saab es considerado verdaderamente un diplomático venezolano inmune al enjuiciamiento.

En en tuit, Goodman detalló que la decisión procesal no aborda los méritos del argumento de Saab, lo cual significa que aún puede apelar si el juez Scola considera que debe ser juzgado por corrupción.

Goodman también publicó el documento donde deja ver la opinión de la corte penal que lleva el caso del representante del chavismo acusado por lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos por los Estados Unidos.

NEW: Appeals panel leaves to Judge Scola to decide whether Alex Saab is a Venezuelan diplomat immune from prosecution.

The procedural decision doesn't address the merits of Saab's argument, meaning he can still appeal if Judge Scola deems he must stand trial for corruption. pic.twitter.com/lW0Z4tMt8e

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 2, 2022