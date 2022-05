El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó durante la noche de este lunes que mantuvo una conversación con el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.

Por: AlbertoNews

“Hablé con @jguaido para reiterar el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la libertad, la democracia y la prosperidad en su país”, afirmó Blinken en un mensaje divulgado en Twitter.

“Seguimos comprometidos con el éxito de las negociaciones lideradas por Venezuela como el mejor camino para un retorno pacífico a la democracia”, concluyó el alto funcionario estadounidense.

I spoke with @jguaido to reiterate U.S. support for the Venezuelan people as they seek to restore freedom, democracy, and prosperity to their country. We remain committed to the success of Venezuelan-led negotiations as the best path for a peaceful return to democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 3, 2022