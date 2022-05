EN VIDEO: pánico en un aeropuerto de Israel al descubrir a un niño que llevaba una bomba en su maleta

Una familia estadounidense provocó una alarma de bomba en el principal aeropuerto de Israel cuando mostraron a los inspectores de seguridad un proyectil sin explotar que encontraron mientras visitaban los Altos del Golán y que habían empacado para su viaje de regreso, dijeron las autoridades.

Por The Guardian / Traducción libre al castellano por lapatilla.com

El video que circuló en las redes sociales mostró a los pasajeros en pánico dispersándose en la sala de embarque del aeropuerto Ben Gurion cerca de Tel Aviv el pasado jueves.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo que un hombre fue hospitalizado con heridas sufridas cuando intentaba huir sobre una cinta transportadora de equipaje.

