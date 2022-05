¿Por qué no puedo decir te quiero a la persona amada?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Decir te quiero a veces no es tan fácil como parece. Esas dos palabras ‘mágicas’ no siempre se pronuncian con la misma soltura y cada persona necesita sus tiempos para sentirlas y decirlas a la persona amada. Eso no significa que no se sienta amor por la pareja, pero hay que conocer las causas para que no suponga un distanciamiento del otro miembro de la relación sentimental.

Por vozpopuli.com

Sin duda, una de las principales causas que provocan que a alguien le cueste decir te quiero es el miedo. Esto es algo irracional y que muchas veces ni siquiera es un miedo real, pero ese temor a sufrir suele provocar que no sea fácil expresar los sentimientos con naturalidad.

Muchas veces ese miedo llega después de una dolorosa ruptura o de una infidelidad que nos ha hecho sufrir más de la cuenta. Un desenlace amoroso poco amistoso puede suponer un punto de inflexión para las próximas relaciones que tengamos.

Además, hay ocasiones en las que ese miedo está provocado por la inseguridad a decir que amas a la otra persona ‘antes de tiempo’. Esto suele suceder al comienzo de una relación cuando ambos miembros están aún conociéndose. Puede que uno de ellos sienta el deseo de decir te quiero pero no lo hace para que el otro tal vez no se sienta presionado a decirlo si aún no lo siente de verdad. Ese temor a que la relación cambie por esas dos palabras puede llevar a un bloqueo que a corto plazo puede ser aún más perjudicial para la salud del amor.

Mecanismo de defensa

Expresar amor por alguien o abrir tu corazón de una u otra manera es un riesgo que hay que asumir si queremos realmente ser libres a la hora de expresar nuestros sentimientos, no solo por una pareja, sino también por un familiar o un amigo.

Hay personas que creen que se vuelven más vulnerables cuando expresan qué sienten o cómo se sienten. Pero la expresión de las emociones nunca debe ser una fuente de debilidad sino que es un signo de fortaleza, algo que debemos entender para ser más felices en todas las parcelas de nuestra vida.

Algunas veces se piensa que al abrir tu corazón a otra persona, le damos un poder mayor sobre nosotros o que así mostramos un signo de necesidad del otro, pero para nada es así. Decir lo que sentimos nos da a nosotros mucho más poder ya que nos hace más libres al confiar en alguien. Si luego nos hacen daño o se aprovechan de esos sentimientos, no será culpa nuestra en ningún caso.

También puede haber un miedo al compromiso. Hay personas que se sienten ‘atrapadas’ en una relación sentimental y por eso temen decir que aman a la otra persona. Ese miedo suele esconder que no se quiere de verdad a la pareja o que no se está preparado en ese momento para tener una relación formal. Lo mejor en este caso es ser sincero y hablarlo con la otra persona para ver si él o ella quiere lo mismo o está buscando otra cosa. Cuanto antes se hable, menos sufrimiento probable habrá.

¿Y si no soy correspondido?

Esta es una de las grandes dudas que puede asaltarnos cuando amamos a otra persona. El miedo al rechazo suele estar detrás de aquellas personas incapaces de decir te quiero. Cuando no sabes si ese sentimiento es recíproco, resulta más difícil mostrar el amor con palabras, y nos puede hacer tener cierta vergüenza al hacerlo por si la otra persona no nos corresponde. Pero, ¿por qué no cambias la pregunta en positivo? ¿Qué pasa si sí somos correspondidos? Ahí te darás cuenta de que si es así, serás mucho más feliz y habrás tenido la valentía de decirlo en confianza a la persona a la que quieres.

Un problema de alextimia

El término alexitimia indica en psicología la dificultad de algunas personas para expresar las emociones que se consideran socialmente apropiadas como la felicidad o el amor. Otras personas pueden tener además problemas para identificar sus emociones, como explicó el profesor en Psiquiatría Peter Sifneos, que fue quien introdujo este término en la psicología.

Afecta a una de cada 10 personas pero puede ser clave cuando no somos capaces de expresar esos sentimientos por nuestra pareja. Lo mejor es siempre acudir a un profesional que nos ayude a identificar qué nos sucede para poner solución a nuestros problemas o dificultades.

Cómo superar tus miedos

Piensa en ti. La autoestima es fundamental para alcanzar nuestras metas personales y también puede ‘entrenarse’. Antes de decir que amas a alguien, piensa en cómo te sientes tú y no vayas más allá pensando en si en un momento dado te traicionará o te corresponderá de la misma manera. Si a ti te hace feliz decirle que le quieres, hazlo sin pensar en las consecuencias.

Díselo con hechos. Dicen que las palabras se las lleva el viento y puede ser verdad. Demuéstrale con hechos que le quieres, respeta y cuida a la otra persona y haz que se sienta cómodo y feliz en vuestra relación. De esa forma también sabrá que le amas aunque aún no hayas sido capaz de decírselo con palabras.

Supera tus miedos. Lánzate, arriesga y seguro que ganas. Piensa que tienes mucho que ganar si haces lo que sientes, sino puede que te sientas más frustrado o con una angustia que no te traerá nada positivo. No te precipites y di solo esas palabras si las sientes de verdad para tampoco generar falsas expectativas en la otra persona. Tener dentro un sentimiento que no puedes sacar, hará que se enquiste y que cada vez te sea más complicado expresarlo.

Escribe, mándale una canción… A veces esa timidez se supera escribiendo en una hoja en blanco nuestros sentimientos. Prueba a hacerlo así. Será una sorpresa para la otra persona y sin duda le demostrarás así cuánto le quieres. Ahí puedes mostrarte tal cual eres, utilizando las palabras que vayan brotando de tu cabeza y tu corazón. Otra idea es dedicarle una canción que te gusta o que te haga pensar en la otra persona. Será un momento de intimidad y complicidad entre los dos.