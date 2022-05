El baile de la boda en el hospital de una enfermera ucraniana que perdió las dos piernas en una explosión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Viktor, el novio, sostenía a su esposa Oksana en brazos mientras bailaban en una sala de un hospital de la ciudad occidental ucraniana de Leópolis. El momento fue captado por la cámara de un voluntario.

Por abc.es

La enfermera de 23 años de la ciudad oriental de Lysychansk perdió las piernas el 27 de marzo cuando ella y Viktor regresaban a casa «por un camino familiar», dijo la Asociación Médica de Leópolis. Se giró para advertir a su esposo del peligro, segundos antes de que explotara una mina debajo de ella. Él no resultó herido, pero ella perdió las piernas y cuatro dedos de la mano izquierda.

Oksana tuvo cuatro operaciones antes de ser evacuada a Dnipro, donde sus heridas sanaron y sus extremidades fueron preparadas para las prótesis.

Hace una semana, la pareja, que tiene dos hijos, llegó a Leópolis en un tren de evacuación.

«La vida no debe posponerse hasta más tarde, decidieron Oksana y Viktor, quienes en seis años juntos nunca encontraron tiempo para casarse», dijo la asociación. Compraron anillos de boda en Leópolis y le encontraron a Oksana un vestido blanco. La celebración de la boda tuvo lugar en la sala del centro quirúrgico.

Oksana ahora se está preparando para viajar a Alemania con su esposo para recibir tratamiento adicional, dijo la organización a ‘Sky News’.

The first wedding dance of Viktor and Oksana had to take place at the Lviv hospital.

Oksana, a 23-y-old nurse from Lysychansk, lost her legs on 27 March from a Russian mine.

After 4 surgeries in Lysychansk, Oksana was evacuated to Dnipro & now to Lviv. pic.twitter.com/KoSxrcn6sg

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022