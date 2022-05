Leyenda de la Juventus y la selección italiana se encuentra en estado crítico

Stefano Tacconi, exportero de la Juventus y de la selección italiana, se encuentra ingresado en estado crítico por una hemorragia cerebral sufrida el pasado 23 de abril. Así lo reseñó la agencia de noticias Efe.

Por: El Diario NY

El mítico guardameta italiano sufrió esta hemorragia por la rotura de un aneurisma en la ciudad piamontesa de Asti, al norte de Italia. En un principio, A Tacconi lo ingresaron en dicha localidad. Luego de unas horas lo trasladaron a Alessandria, ciudad también de la región del Piamonte.

La situación de Tacconi es crítica

Es por esto que Andrea Barbanera, director del Departamento de Neurocirugía del Hospital de Alessandria, comentó este miércoles la situación del exfutbolista. La catalogó como “crítica”.

