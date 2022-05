Desde los aires, ucranianos arrasan a las tropas rusas en Isla de las Serpientes (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los drones ucranianos llevaron a cabo un ataque contra las fuerzas rusas en la ahora ocupada Isla de las Serpientes en el Mar Negro, según muestran nuevas imágenes.

Por: El Diario NY

En las imágenes, se puede ver a los drones apuntando a un helicóptero ruso mientras dejaba caer tropas enemigas en la isla; este video es solo el último de una serie de redadas realizadas por las fuerzas ucranianas en la isla:

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.

As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022