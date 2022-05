José Gato Briceño: ¿Venezuela se arregló? Marketing comunista

Posteado en: Opinión

De la misma serie de las mentiras repetidas y los engaños constantes, haciendo uso del ilusionismo más depravado, los magos del desastre narcorevolucionario quienes así mismo, por arte de magia destruyeron y llevaron a Venezuela, de ser el país más rico de Latinoamérica, al que tiene el deplorable récord en el que el 94% de la población no tiene las básicas, mínimas, elementales necesidades de alimentación y mucho menos del resto del standard de calidad de vida. Y como ya no encuentran como marear al mundo, que ve atónito como huyen los venezolanos de esa catástrofe y se lanzan por cualquier medio, caminando, nadando a la buena de Dios para conseguir al menos comer y tener un techo, entonces aparecen con una manipulación mediática, apoyada por cierto por algunas personalidades o “influencers” de las redes sociales quienes al ver mayor cantidad de mercancía en los negocios y surgimiento de nuevas y vistosas tiendas de comestibles, alegremente repiten que Venezuela está cambiada, que ha mejorado. La verdad me entristece que su apreciación sea tan ligera y se deje llevar por visiones distorsionadas de la realidad haciendo eco de esas tramas y voces que se escuchan desde principios del año cuando comenzaron los voceros del narcorégimen con la campaña cazabobos en la cuál afirman que “Venezuela se arregló”. con esa falsa matriz de opinión lo que buscan es confundir aún más la opinión pública internacional y nos hace un grave daño a los más de siete (7) millones de Venezolanos en el exilio porque algunos gobiernos ya comenzaron a colocarles mayores trabas a los venezolanos para tramitar sus estatus migratorios, al afirmar que Venezuela se está arreglando, entre ellos, el gobierno -aliado por cierto- de Argentina.

No se necesita ser economista o experto económico, con el sólo hecho de hacer un breve repaso desde el año 2013 cuando comenzó la debacle o contracción económica, o sea, por ocho (8) años consecutivos, la Venezuela productiva se ha contraído sustancialmente en un 30 % interanual, eso quiere decir que la economía de Venezuela hoy en día es sólo un 20 o 25 % de lo que fue en el año 2013.

Esa mini burbuja del 6% de los venezolanos, de los cuales podemos decir que unos cuantos son enchufados lavando dólares con esos ostentosos negocios vendiendo exquisiteces, es lo que ven quienes dicen que estamos saliendo del foso.

¿Ellos saben si hay síntomas de que se haya parado la caída del Producto Interno bruto (PIB)?. ¿Saben porque entonces si todo se está arreglando, siguen arriesgando su vida los que se van del país?. Los manipuladores narcochavistas son tan cínicos que ahora sí dan estadísticas, comparando un leve crecimiento del PIB del año 2021 con el año 2020 cuando no hubo ningún crecimiento en ningún país del mundo por la pandemia y esa comparación no es real ni viable pero ellos las usan ahora a su favor, a sabiendas de que desde el año 2013 no dan información estadística oficial de la economía venezolana.

Tan es así la opacidad oficial que este año el Fondo Monetario Internacional no clasifica a Venezuela por nivel de ingresos lo que es una demostración más que clara de la desinformación habitual del régimen.

El “modelo” económico de la revolución narcosocialista ha sido un rotundo fracaso en todos los niveles, tan es así que se han visto forzados a liberar los férreos controles que impusieron en el pasado, se han tenido que meter la lengua en el trasero y hasta obviar sus propias leyes para flexibilizar sus políticas económicas inservibles.

Veo con desilusión, desde la cárcel del exilio, que muchos vean paradójicamente, en un brillo falso, la ilusión de que “Venezuela se arregló” esto sólo lo puede creer unos mentecatos que parecen no saber que Venezuela está destruída en toda su infraestructura y servicios, las empresas importantes del estado están arruinadas y sólo las tienen sostenidas el narcotrafico internacional por lo que se ve el descarado lavado de dinero en los grandes bodegones, carros de alta gama, restaurantes a todo lujo, fiestas con producciones tipo Hollywood, pero no ven que el 96 % del pueblo venezolano está hambriento, los empleados y jubilados con sueldos miserables, empobrecidos a niveles lamentables e inhumanos. ¿Por qué no lo ven?

La única forma de que Venezuela se arregle es derrocándolos de cualquier forma, entregándolos a la justicia internacional, que el pueblo les haga lo mismo que le hizo al dictador de Libia, Muamar el Gadafi. No nos engañemos, mi país está en el suelo, destruido, no paremos de denunciarlo, lo que nos salvará es no desistir de acusar y probar que estamos en manos de bandidos, delincuentes, deben dejar de usurpar el poder, lo reitero, lo denunció, sin pausa con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

