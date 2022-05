Putin en ridículo: En el “Día de la Victoria”, vehículo de combate ucraniano remolca a uno ruso (VIDEO)

En el “Día de la Victoria”, un carro de combate ucraniano remolca a uno ruso. Coincidencias de la invasión protagonizada por Putin que, al final del día, se tiene que quedar con esta imagen.

Por: La Razón

El servicoo de Inteligecnia Ucraniado comenta con sarcasmo:n “El ejército #ruso continúa abasteciendo a #Ucrania con vehículos blindados. Por supuesto, nos gustaría hacerles disfrutar con un nuevo video con un tractor, pero también nos gusta el tanque #ucraniano que tira del tanque de los invasores”.

??? The #russian army continues to supply #Ukraine with armored vehicles.

Of course, we would like to enjoy you with a new video with a tractor, but we also like the #Ukrainian tank that pulls the tank of the invaders ? pic.twitter.com/JLLDE3M8fm

— National resistance: Ukraine (@ResistUA) May 9, 2022