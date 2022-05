Trágico accidente en Queens: Murió aplastada al intentar evitar el robo de un camión (VIDEO)

Una mujer de Queens, Nueva York murió después de experimentar un trágico accidente de tránsito dentro de su vecindario.

Por Vive USA

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la mujer fue aplastada entre dos autos estacionados cuando intentaba detener a un camión que estaba siendo robado.

Florence Ngwu, de 49 años, quedó atrapada entre los dos autos estacionados que fueron arrastrados por el camión fuera de control.

Horrific moment NYC woman is CRUSHED between two cars in front of her daughter by hit-and-run truck driver

A Queens mom, 49, is not expected to survive after being struck by a truck

The truck driver hit the woman after she attempted to pic.twitter.com/GF5aesNcCx

— MassiVeMaC (@SchengenStory) May 8, 2022