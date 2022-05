Illia Samoylenko, héroe de Mariúpol que combate a los rusos sin un ojo y con un brazo artificial

Illia Samoylenko había perdido el brazo izquierdo mientras defendía a Ucrania. También perdió uno de sus ojos. Pero el tener un ojo artificial y un brazo de titanio no le impide seguir luchando contra las tropas rusas en Mariupol. “¡Un hombre de voluntad de hierro, un verdadero héroe!”, dicen los ucranianos.

Oficial del Batallón Azov, fue a la guerra en 2015 (un año después de que comenzara la batalla por la anexión rusa de Crimea) y fue cuando perdió las dos partes de su cuerpo.

“Continúa su lucha con una prótesis mecánica de titanio y espera terminar la carrera de historia”, explico Euromaidan Press.

Las Naciones Unidas temen que miles de civiles hayan muerto en Mariúpol por los ataques de las tropas rusas y apuntan que lo podrán verificar cuando una misión de observadores pueda acceder a la ciudad, que ha sufrido una enorme destrucción.

Asimismo, al menos cien civiles ucranianos permanecen refugiados en las instalaciones de la planta de acero de Azovstal, en la ciudad del sur de Ucrania, según informó un asesor de la alcaldía de la ciudad, Petro Andriuschenko.

