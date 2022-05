VIDEOS: Momento exacto en que Ucrania bombardea y destruye el barco favorito de Putin 

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tenía un barco favorito cuando se trataba de dar paseos, supervisar flotas navales o participar en desfiles. Al líder del Kremlin le gustaba pasear a bordo de un patrullero blanco clase Raptor que ahora solo queda ya en sus recuerdos, pues fue destruido en el Mar Negro.

Por: El Heraldo

Dicha embarcación fue destruida por una bomba guiada por láser que fue lanzada desde un dron cerca de la Isla de las Serpientes, y fue la propia Armada de Ucrania la que difundió los videos del momento exacto en que bombardearon al patrullero donde tantos discursos enunció el mandatario.

El hundimiento de esta popular lancha patrullera en la que Putin visitó el puerto de Sebastopol y San Peterburgo fue el pasado 8 de mayo y se habría dado justamente después de que el Ejército de Ucrania destruyera otras dos embarcaciones también de tipo Raptor también con misiles controlados por drones.

“La (Isla de las) Serpientes se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los marineros militares rusos para morir y una base para convertir barcos en exhibiciones de buceo submarino”, ironizaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en una publicación de Facebook.

Ucrania presume destrucción de barcos rusos

De acuerdo con información del Daily Mail, cuando por orden de Vladimir Putin comenzó la ocupación militar en Ucrania -el pasado 24 de febrero- contaba con ocho barcos de tipo Raotor, los cuales se encontraban principalmente en el Mar Negro; sin embargo, a más de dos meses y medio de guerra, Ucrania afirma haber destruido cinco de ellos.

