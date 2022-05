Madonna lanzó NFT completamente desnuda con un impactante modelo 3D de su vagina

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Madonna ya no es virgen en el mercado de NFT.

Por: NY Post

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La cantante de 63 años se asoció con Beeple, el extraordinario token no fungible, para crear una serie de gráficos con clasificación X que la muestran completamente desnuda y dando a luz mariposas, insectos y árboles. Llamada “Madre de la creación”, la colección NFT, que se venderá con fines benéficos, también incluye un modelo 3D de la vagina de Madonna, que se muestra en forma de dibujos animados en la parte superior de la colección.

“Quería investigar el concepto de creación, no solo la forma en que un niño entra al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad”, dijo Madonna en un comunicado, señalando que “todas las obras fueron concebidas con un escaneo 3D.”

Últimamente no es ajena a la publicación de videos “inquietantes” , la primera animación, llamada “Madre de la naturaleza”, muestra a la recién soltera tendida en el suelo, con las piernas abiertas, dando a luz a un árbol gigante, que seguramente despertará el interés de los fictosexuales.

“En un entorno de laboratorio frío, sin señales de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol lleno y vibrante”, se lee en el sitio. “Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo. Este trabajo presenta un nuevo texto de Madonna”.

Si eso no fuera suficiente para sorprender, el segundo trabajo, llamado “Madre de la evolución”, muestra a la “Chica material” dando a luz mariposas, que los artistas llaman “una de las creaciones más hermosas de la naturaleza y un signo de esperanza”.

“Las mariposas son una metáfora de la paradoja de que el mundo se está quemando en una escena postapocalíptica, pero aún hay evidencia de vida”, se lee en el sitio. “Seguimos dando a luz, sin importar la destrucción que esté ocurriendo, sin importar la opresión que enfrentemos. Transmite el importante mensaje de que si estás esperando que el mundo sea perfecto o que tu vida sea perfecta para crear arte, nunca sucederá. Tenemos que hacerlo, por nuestra propia supervivencia en este mundo caótico e impredecible”.

