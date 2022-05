VIRAL: Lo llamaron por su manera de entregar el currículum vitae y consiguió trabajo

Si se trata de conseguir trabajo, y más si es el empleo soñado, la gente “hace hasta lo imposible”. O también aparece el caso de un joven con una una original idea para entregar su currículum vitae.

Por: Clarín

Jonathan Swift, oriundo del Reino Unido, encontró una oportunidad para conseguir un puesto en el departamento de marketing de una empresa especialista en impresión con sede en Yorkshire.

Genial ideal para entregar el CV

Tras tomarse un tiempo para pensar, y apurado e ilusionado con la oportunidad, Swift decidió ir hasta la sede de la empresa Instantprint, para ser más precisos, hasta la zona de estacionamiento de los vehículos, informa Mirror.

Lo que el joven hizo fue nada más y nada menos que colocar en los parabrisas de cada uno de los autos una tarjeta con su perfil de LinkedIn.

El gerente de marketing de la firma, Craig Wassell, el responsable de contratar a un candidato al puesto, vio la estrategia a la que recurrió Jonathan a través de las cámaras de vigilancia.

Lo hizo después de que el personal de seguridad le aconsejara que observara más de cerca lo que estaba sucediendo, quizá en un tono incluso de broma. Y quedó tan impresionado que decidió llamarlo para una entrevista de trabajo.

Here’s some CCTV footage of the #jobseeker in action! He’s been the talk of the office since covering everyone's cars in CVs. I love it when we get a #creativejobapplication – Craig, Marketing Manager pic.twitter.com/OmE5puQgwI

“Cuando miré por la ventana de la oficina, ya podía ver que alguien había estado dejando folletos en todos los parabrisas de los coches. Al rato se hizo más evidente que los folletos eran para aplicar para el puesto”, expresó Wassell.

Wassell aprovecho para compartir en Twitter imágenes de las cámaras de seguridad, así como una imagen de los autos. Por otro lado, reconoció que el caso causó tanto revuelo que se volvió el tema de charla del momento en la oficina.

Hubo unas 140 solicitudes

Instantprint recibió más de 140 solicitudes para el puesto, según refleja el medio británico. Pero como era de esperar, la creatividad de Jonathan, y tal vez un poco de suerte, hicieron que finalmente le ofrecieran el puesto.

We’ve been well and truly ‘flyered’ by a candidate applying for a #job in our marketing team ? Every car in the car park is covered in flyers linking to the applicant’s Linkedin profile! That’s definitely one way to stand out ? – Craig, Marketing Manager pic.twitter.com/vVPps8aRyG

— instantprint (@instantprintuk) January 17, 2022