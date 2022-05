El impresionante VIDEO que revelaría una puerta secreta tallada en una montaña de Marte

Puerta secreta construida por extraterrestres vista en imagen de Marte

Una imagen de una entrada perfectamente tallada hace que la gente piense que, después de todo, podría haber hombres pequeños en Marte.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Imágenes recientes del rover Curiosity Mars de la NASA muestran una característica intrigante que parece una puerta enclavada en las rocas del paisaje marciano.

Parece tan convincente que casi puede tentarlo a creer que conduce a un escondite marciano, o una puerta de entrada a otro Universo por completo.

Si bien Internet parece estar teniendo un día de campo con teorías de conspiración sobre la puerta misteriosa, algunos usuarios de Reddit no lo creen.

Muchos aguafiestas han señalado que es probable que la puerta sea solo una fractura por corte, el resultado de algún tipo de tensión en la roca, rompiendo parte de ella.

Es una teoría probable dado que Marte registró su terremoto más grande este mes, el 4 de mayo, aunque los investigadores todavía están tratando de averiguar qué lo causó.

La NASA asegura que la imagen fue tomada el 7 de mayo en una característica geológica conocida como Frontón de Greenheugh, por la cámara de mástil a bordo del Curiosity.

Una vista de mosaico de las imágenes coloca la “puerta” en un mejor contexto que la imagen inicial.

El desacreditador de noticias OVNI UFO of Interest dijo que “viéndolo en contexto como parte de todo el mosaico, podemos ver ese pequeño nicho en una roca con otros bloques, fracturas, formas y otras características erosivas en toda la superficie de la roca”.

Aunque la formación rocosa con forma de puerta parece lo suficientemente grande como para que quepan personas, en realidad, podría tener solo unos pocos centímetros o pulgadas de alto.

Una persona escribió en Reddit que “¿Y qué si son solo unas pocas pulgadas? ¿Cómo sabemos de qué tamaño serán realmente nuestros señores supremos?”

No es la primera vez que las personas asumen que las imágenes del Planeta Rojo son rastros de vida extraterrestre.

Apenas el mes pasado, se aclaró que un cráter marciano que mostraba “huellas alienígenas” era un hito geográfico importante.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR

— ufoofinterest.org (@ufoofinterest) May 11, 2022