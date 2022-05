My Chemical Romance volvió con esta nueva CANCIÓN después de ocho años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Después de una espera de ocho años, My Chemical Romance finalmente regresa con una nueva canción, ‘The Foundations of Decay’. Es una explosión clásica de MCR: una epopeya extensa de seis minutos que combina rock emo hasta las vigas con giros inteligentes y se convierte en hardcore y progresivo.

Por Jon Blistein / Rolling Stone

La llegada de ‘The Foundation of Decay’ se produce cuando My Chemical Romance se prepara para finalmente lanzar su tan esperada gira de reunión. Después de disolverse en 2013, el grupo anunció su regreso en el otoño de 2019 y realizó un solo espectáculo en diciembre, pero la primera ola de Covid-19 los obligó a suspender sus planes de gira . Las fechas se reprogramaron inicialmente para 2021, pero se pospusieron nuevamente debido a las preocupaciones actuales de Covid. La banda ahora está lista para lanzar una gira por el Reino Unido y Europa este mes, con una etapa en América del Norte que comenzará el 20 de agosto en la ciudad de Oklahoma.

A pesar de todos los planes de la gira, My Chemical Romance no había dicho expresamente si lanzarían nueva música o no (una pista instrumental aparentemente nueva apareció en un adelanto de enero de 2020 para los espectáculos iniciales de la reunión). Aún así, el líder Gerard Way reveló en una entrevista el año pasado que ha estado trabajando en canciones, aunque no especificó si eran para MCR, un proyecto en solitario o algo completamente diferente.

“Lo que ha estado funcionando últimamente es sentarme con nuestro ingeniero Doug McKean, trabajando en la música, y luego me voy a mi oficina, que solía ser el estudio de pintura de Marion Peck, y me encanta esa habitación y me siento mientras Doug mezcla, modifica, edita, programa más baterías. Literalmente me siento allí y escribo lo más cercano posible de lo que creo que será la letra final, o al menos lo que me siento cómodo cantando en ese momento”, dijo.

El último álbum de estudio de My Chemical Romance, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, fue lanzado en 2010. Después de su ruptura, lanzaron la compilación May Death Never Stop You en 2014, un conjunto de grandes éxitos que incluía una nueva canción, ‘Fake Your Death’.