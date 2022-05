Tropas de Putin mantienen secuestrado al hijo adolescente de un funcionario ucraniano

Las tropas de Vladimir Putin mantienen secuestrado desde hace más de un mes al hijo de un funcionario ucraniano. Se trata de Vlad Buryak, de 16 años, quien fue raptado por soldados rusos en un puesto de control cerca de Melitopol.

Por Infobae

”Revisaron sus documentos y descubrieron que es el hijo del jefe de la administración estatal del distrito de Zaporizhia. Los rusos han tenido al niño durante más de un mes en cautiverio”, detalló este jueves en Twitter Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania.

