Anótalo: Así puedes obtener alimentos gratis en California sin importar tu estatus migratorio

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Ron Galperin, contralor de Los Ángeles, California, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter un mapa interactivo en donde podrás encontrar alimentos gratuitos para tu familia.

Por: Heraldo USA

Así, con pocos datos y sin importar tu estatus migratorio podrás obtener comida para ti y tus seres queridos.

“Las familias de todo el estado están preocupadas por cómo poner comida en la mesa, a medida que los precios de los alimentos, la gasolina y otras necesidades se disparan fuera de su alcance”, dijo el controlador a Univision.

My food resource map connects residents to critical food resources in every single California county so that anyone in need of assistance can find free, nutritious food. Check it out at https://t.co/T6g8kF9Kc3. pic.twitter.com/766ZAGZHYS

— LA Controller Ron Galperin (@LAController) May 11, 2022