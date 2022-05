Apagones, el “pan de cada día” en Paraguaná

iSe volvió a ir la luz!, es una de las frases más escuchadas en las comunidades de la Península de Paraguaná, en el occidente de Venezuela, en los últimos tres días, cuando los apagones se repiten al igual que las fluctuaciones eléctricas, en algunos casos llegan a quedar sin servicio eléctrico hasta por cuatro horas.

Por Corresponsalía lapatilla.com

En Antiguo Aeropuerto, municipio Carirubana, una comunidad que colinda con la refinería Amuay que forma parte del Complejo Refinador Paraguaná (CRP), el más grande de Latinoamérica, los apagones no fallan. María Yelitza Suárez, habitante del sector tres, detalló que quienes sufren más son las personas de escasos recursos, que las neveras ya no les funcionan bien porque son muy viejas y no pueden comprar agua para tomar.

“Ayer nos llegó el agua y nadie ha podido llenar porque sin luz no podemos usar las bombas y llenar los tanques. Parece mentira, pero duramos un mes sin agua y llega y se va la luz. Cada vez es peor la situación. En esta comunidad ya no tenemos tanques de agua porque han dado su vida útil y no tenemos para reemplazarlos, eso puede costar más de cien dólares y aquí de broma se consigue para medio comer. Cuando llega el agua llenamos hasta las cucharas, porque no sabemos cuándo nos la vuelven a poner; por eso se ve tanta gente cargando agua de las tuberías de Pdvsa, porque no tenemos almacenaje para tantos días”, dijo.

Lamentó que en la comunidad se vaya tanto la luz y ninguna autoridad diga nada, no se sabe qué es lo que pasa o si se trata de un plan de racionamiento, ya que falla en un sector y llega en otro. Aunque hay semanas que el servicio eléctrico no falla tanto, los últimos tres días han sido muy duros.

En el Centro de Punto Fijo no escapan de esta realidad, los apagones son constantes y a cualquier hora del día. “Anoche dormimos sin luz. Llegó hoy en la mañana, pensé que podía trabajar, pero no pude, se volvió a ir y tuve que dejar la computadora apagada por seguridad. Ya se me han quemado varias cosas y nadie me va a ayudar a reponerlas. Cómo compra uno ahorita un aire acondicionado, una nevera o un televisor”, se preguntó Alber Márquez.

En el municipio Falcón, las fallas eléctricas se registran por días, habitantes de El Supí, contaron que pueden estar hasta tres días sin luz y no hay información oficial. Pese a que este es un lugar que se ha impulsado como destino turístico por el régimen de Nicolás Maduro, es un área completamente abandonada.