Terror en Nueva York: Extremista abrió fuego en un supermercado y dejó al menos ocho muertos

Ocho personas murieron después de que un hombre armado ingresara a un supermercado en Buffalo, Nueva York, y abriera fuego el sábado por la tarde, dijeron fuentes policiales.

Por NBC Chicago

El atacante ingresó al Tops Friendly Market en Jefferson Avenue poco después de las 2:30 p. m. y disparó al menos a ocho personas, dijeron esas fuentes. Siete de las personas murieron, incluido el pistolero, dijeron.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022