“Me pescó”: así fue el golpe que noqueó a Brian Castaño y convirtió a Jermell Charlo en campeón mundial unificado

Posteado en: Deportes, Titulares

El boxeador argentino fue derrotado en el décimo round por el norteamericano y cedió su título de la OMB

Brian Castaño quedó a un paso de hacer historia en el boxeo mundial en la pelea por la unificación de los títulos mundiales de la categoría superwelter ante Jermell Charlo. El argentino venía llevando adelante un buen combate, pero el norteamericano lo encontró con dos golpes efectivos en el décimo round y terminó erosionando la resistencia del Boxi.

Por Infobae

El sudamericano, que expuso su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), vivió un quiebre en esa vuelta número diez cuando su contrincante primero expuso su potencia con un certero golpe al cuerpo que se complementó con otra mano al rostro. Faltaban apenas 50 segundos para el cierre. Demasiado para el argentino que se fue a la lona. Si bien intentó continuar tras la cuenta reglamentaria, Castaño volvió a caer inmediatamente cuando Iron Man fue a buscarlo con más potencia.

“Lamentablemente nos enganchó en un momento donde no me confié, pero entró justo la mano, me pescó. Se dio como se dio. Mi esquina me gritaba cubrite bien, tratá de no bajar las manos. pero cuando te boxean así, se mueven para todos lados, hay que meterle presión. Se dio como se dio, me tocó ir al piso, me levanté y no me pude recuperar. Intenté no defraudar a la gente, le quise dar un buen espectáculo, lamentablemente se tuvo que dar así. Nunca me pasó esto de perder por nocaut. Este deporte es así, un deporte duro, tiene estas cosas. Estoy recuperado gracias a Dios. Estoy decepcionado por mi performance, pero traté de hacer lo mejor que pude”, expresó el peleador argentino tras la velada en diálogo con ESPN.

El Boxi llegó a este combate ya instalado como uno de los mejores peleadores de la divisional superwelter de los últimos años después de probarse satisfactoriamente contra Erislandy Lara en el 2019 y el propio Charlo en 2021. Independientemente de que la tarjeta de ambos combates terminó con empate, el argentino había dejado sensaciones de triunfo contra el cubano y ante el norteamericano, dos de las estrellas mediáticas de este peso.

Aquel muchacho que brilló en su etapa como pugilista AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Aficionado), la instancia más competitiva del boxeo amateur, protagonizó otra de esas peleas en Estados Unidos que generó gran repercusión en el país como en el último tiempo lo hicieron Marcos René Chino Maidana y Sergio Maravilla Martínez. El detalle que no todos saben es que Castaño venció, en el 2011 durante su era AIBA, a Errol Spence Jr., que actualmente es campeón de tres organismos en el peso welter y permanece invicto como profesional.

Aunque sin dudas su presentación más recordada en esa modalidad fue el triunfo implacable ante el temible ucraniano Sergiy Derevyanchenko, quien ya instalado en el profesionalismo desde 2014 se desempeña en la categoría de medianos. Si bien entró en un declive durante sus últimos combates oficiales, Sergiy viene de ser rival de Daniel Jacobs, Gennadiy Golovkin y Jermall Charlo, el gemelo de Jermell que es campeón del mundo de los medianos actualmente.

El nacido en Isidro Casanova, de 32 años, es sin dudas el pugilista más destacado que dio Argentina durante los últimos tiempos. Si bien tuvo un primer paso por Estados Unidos con cuatro peleas de menor calibre entre 2015 y 2016 –todas con triunfos–, Brian debió hacer su carrera fuera de la meca para ganarse el lugar. Primero se adueñó de su primer cinturón mundial con un trabajado KO sobre el puertorriqueño Emmanuel De Jesús durante 2016 en Argentina. Ya con la faja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), primero debió pasar dos exámenes más que exigentes como visitante.

La parada inicial fue ante el marfileño nacionalizado francés Michel Soro, a quien venció en un controvertido fallo dividido. Meses más tarde otra vez tuvo que viajar hasta ese país para toparse con el peligroso Cedric Vitu, pero Castaño mostró sus credenciales y superó al dueño de casa con un imponente KO.

Brillar como visitante y contra dos créditos locales finalmente le abrió la puerta grande de Estados Unidos. En el imponente Barclays Center de Brooklyn fue también de punto contra el movedizo Lara: si bien no brilló aquella noche, la pelea terminó en un discutido empate y le dejó la puerta abierta de EEUU. Sin embargo, la AMB le quitó el título poco tiempo después en una controvertida decisión y el argentino tuvo que generar un nuevo sendero.

Se vio obligado a mostrar su valor en noviembre del 2019 contra el nigeriano Wate Omotoso en el MGM National Harbor de Washington con un contundente triunfo por KO y otra vez tuvo una pelea por título del mundo, pero esta vez de la Organización Mundial de Boxeo (OMB): venció sin discusiones al brasileño Patrick Teixeira en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, y volvió a las grandes planos.

Otra vez como propietario de un cinturón, Castaño empató contra Charlo en una noche cargada de discusiones en el primer combate que tuvo los cuatro títulos del mundo del peso superwelter a disposición en el AT&T Center de San Antonio. Aquella jornada el juez Tim Cheatham vio un empate (114-114), Steve Weisfeld lo dio ganador al argentino (114-113), pero el puertorriqueño Nelson Vázquez colocó como ganador al local con un insólito 111-117.

Esto generó una enorme expectativa que se trasladó a este 14 de mayo al Dignity Health Sports Park de Carson de California que hasta tuvo un gran clima de tensión durante las conferencias de prensas previas y el pesaje correspondiente.