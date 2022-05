“Punto de inflexión”: Autoridades de Nueva York culpan a Twitch por permitir mensajes extremistas en su plataforma

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El alcalde Byron Brown dijo el domingo que el tiroteo en su ciudad de Buffalo, Nueva York, el sábado, que dejó 10 muertos, podría ser el “punto de inflexión” final para la legislación sobre armas en los EE. UU.

Por Dailymail

“Me gustaría ver un control de armas sensato”, dijo Brown al presentador Chuck Todd de Meet the Press de NBC el domingo por la mañana, y agregó que el “discurso de odio” no es “libertad de expresión”.

WATCH: Mayors across the world have reached out to Buffalo Mayor Byron Brown after a devastating shooting killed 10 people in his town, he says. @MayorByronBrown : "I believe what happened in Buffalo, New York, yesterday is going to be a turning point" for the country. pic.twitter.com/QxRm5JOAE2

“Creo que lo que sucedió ayer en Buffalo, Nueva York, será un punto de inflexión”, dijo el alcalde. “Creo que va a ser diferente después de esto en términos de la energía y la actividad que vemos”.

WATCH: "How long was [the Buffalo shooting] live-streamed before someone paid attention?" @GovKathyHochul asks, the day after.

"These [social media] companies make a lot of money. … In my judgment they have the opportunity to be doing far more monitoring and shut things down." pic.twitter.com/lqLhFVwFAl

— Meet the Press (@MeetThePress) May 15, 2022