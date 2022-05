Terrror en EEUU: Apuñaló a su ex mientras le gritaba “¡me debes dinero! ¿Todavía no estás muerta?”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mañana del domingo 15 de mayo, un hombre de 62 años apuñaló hasta a la muerte a una mujer de 55 en Brooklyn, Nueva York; se sabe que antes de la tragedia, Cynthia McLeod y James Brown habían discutido fuertemente en la calle, de acuerdo con medios de comunicación de Estados Unidos.

Por: El Heraldo

El NY Daily News informó que la mujer estaba en la acera frente a su casa, a la vuelta de una tienda de comida a la que se dirigía. Ahí la estaba esperando el hombre, quien fue identificado por vecinos como su ex novio. Entonces, discutieron y el le gritó “¡me debes dinero!” al tiempo que le clavaba un cuchillo en el torso y cuello, dijeron testigos.

Otros vecinos de la víctima, quien era enfermera y mamá de un chico de 18 años, le relataron al NY Post que Cynthia forcejeó con su asesino e intentó alejarlo, pero éste además de que la apuñaló, también la golpeó, pateó y empujó brutalmente.,

Luego James sacó el arma y volvió a clavársela a la mujer en repetidas ocasiones mientras le decía “¿todavía no estás muerta, perra? ¿Sigues respirando?”. Como pudo, Cynthia echó a correr al local de comida llamado Raed Food Corp., ubicado en la calle Van Buren de Brooklyn, y entró mal herida pidiendo ayuda mientras su ex novio la perseguía.

Desafortunadamente, la mujer cayó al suelo y murió ahí, desangrada. Un testigo, quien pidió ser identificado sólo como Steven V. le dijo al NY Post que conocía tanto a Cynthia como a James, por lo que persiguió al agresor hasta que lo hizo tropezar y caer. En ese momento, el vecino lo contuvo hasta que llegó la policía y lo detuvo tras propinarle una descarga eléctrica con un taser.

