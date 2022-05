Científicos habrían encontrado fragmentos del asteroide que acabó con los dinosaurios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Investigadores, dirigidos por el paleontólogo Robert DePalma, excavaron en el sitio de Tanis en Dakota del Norte y desenterraron un enorme tesoro de fósiles de peces que probablemente fueron destruidos por el impacto del asteroide que hizo que los dinosaurios se extinguieran hace 66 millones de años.

Por: El Diario NY

DePalma, investigador postdoctoral de la Universidad de Manchester, ahora afirma que ha encontrado un fragmento de este “apocalipsis” encerrado en una pieza de ámbar, la cápsula del tiempo de la naturaleza.

