La advertencia de Bill Gates tras confirmar que tiene Covid

Hace una semana, Bill Gates anunció que contrajo coronavirus. El filántropo de 66 años confirmó que tiene Covid, que sus síntomas son leves y que se recupera sin problemas.

Tras eso, participó en las últimas horas en forma virtual de la segunda Cumbre Global Covid-19, organizada por Estados Unidos. Allí insistió en la necesidad de crear un equipo global de expertos que pueda ayudar al mundo a prepararse para las amenazas de nuevas enfermedades y anunció un nuevo compromiso de hasta 125 millones de dólares para luchar contra el Covid.

El magnate estadounidense afirmó que este dinero irá destinado a desarrollar nuevas herramientas ayudar a los países con menos recursos a mejorar sus sistemas de salud.

Además, mandó una advertencia al resto de países para que aumentaran las inversiones con este propósito. “La pandemia aún no terminó”, insistió Gates, recordando por videollamada que solo días antes él mismo había dado positivo en Covid. Si bien reconoció que el mundo no estaba preparado para enfrentarse al virus, “la buena noticia es que sabemos cómo prevenir el próximo”, señaló.

El empresario prometió que, junto a su fundación, hará “todo lo posible” para que “nadie tenga que lidiar nuevamente con una pandemia”.

