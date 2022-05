Paquita la del Barrio rompe el silencio sobre su actual estado de salud: Tengo que utilizar la silla de ruedas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace un par de meses la cantante mexicana canceló diversas presentaciones debido a malestares físicos

Luego de sorprender a sus seguidores con diversas fotografías donde padeció de su estado de salud, Francisca Viveros Barrandas, mejor conocida como Paquita la Del Barrio, dio a conocer cómo se encuentra actualmente.

Por Infobae

Fue por medio del programa Chismorreo de Multimedios que la cantante mexicana confesó que aún ha tenido dificultades en su cuerpo, a pesar de seguir en conciertos, sus piernas aún le han dado molestias:

“Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que sufrió de un dolor muy fuerte en los pulmones revelando que “le pegó durísimo”, sin embargo, los médicos la asistieron y hoy en día ha visto una mejora: “Me pegó lo de los pulmones, pero me atendieron y aquí estoy, vivita y coleando”

Por ello, la intérprete de Rata de Dos Patas contó a que se debió la trombosis que padeció recientemente, ya que tuvo un descuido en un vuelo, debido al aire acondicionado:

“Yo andaba en un vuelo en Estados Unidos y el avión iba heladísimo y yo por pena no les dije a las azafatas que le bajaran al frío, así me aguante hasta llegar a donde íbamos, trabaje ese día (…) y a los dos o tres días caí y fue a dar al hospital”, relató la Reina del Pueblo.

Ante esta situación, su fuerza al estar en el escenario, e inclusive, en su vida cotidiana se ha deteriorado, pues utiliza algunas herramientas para poder soportar las jornadas diarias: “Si camino, pero muy poco y llega el momento en que te cansas y tengo que utilizar la silla de ruedas para estar bien”.

No obstante, agradeció a la audiencia por no juzgarla dado el estado de salud en el que se encuentra actualmente: “Yo quiero agradecer al público que me acepten así, porque no hay de otra”, finalizó.

Cabe recordar, que la artista copartió en su cuenta oficial de Instagram diversas fotografías en las que denotó problemas de una desconocida enfermedad, sin embargo, no dio más detalles sobre lo que estaba padeciendo: “Desgraciadamente no estoy bien”, dijo la cantante, desatando la preocupación del público ante sus sabidos problemas de salud.

Tal situación derivó a que cancelara sus diversas presentaciones ya programadas en Moroleón, por lo que dio aviso a todos sus seguidores sobre este lamentable susceso: “Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, contó la cantante de Cheque en blanco.

Por lo que destacó sus nulas posibilidades de caminar, así que pidió una disculpa a todas las personas que se encontrarían listas para presenciar su concierto en ese entonces:

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por ésta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias “, agregó la cantante.

En ese momento, la cantante mexicana no concedió testimonios sobre el tratamiento que tomó, no obstante, al día de hoy ha presentado mejoras, sin embargo, su estado de salud sigue en un va y ven, lo que no ha dejado a Paquita trabajar de la manera en la que ella desearía.