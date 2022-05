Rick Scott tildó de “repugnante” el apaciguamiento de Biden tras levantamiento de sanciones al chavismo

El senador estadounidense Rick Scott, se pronunció sobre el presunto levantamiento de sanciones por parte de la administración de Joe Biden al régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“El repugnante apaciguamiento de Biden de los regímenes ilegítimos en Cuba y Venezuela no hará nada más que amenazar la democracia y la estabilidad de América Latina. Lo único que debemos discutir con Nicolás Maduro es la hora y el lugar en que dejará el cargo”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Este martes, se conoció de que el gobierno de Estados Unidos se está “moviendo” para aliviar sanciones económicas a Venezuela como mecanismo para la reaunudación de las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana.

.@JoeBiden’s disgusting appeasement of the illegitimate regimes in Cuba and Venezuela will do NOTHING but threaten democracy and the stability of Latin America. The only thing we should discuss with @NicolasMaduro is the time and place he will leave office. https://t.co/eFU2YpSyKS

— Rick Scott (@SenRickScott) May 17, 2022