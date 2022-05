Vandalizan monumento suizo en honor a Rusia pintándolo con colores de Ucrania (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un monumento erigido en honor a los soldados rusos que ayudaron a Suiza a combatir contra Napoleón ha aparecido hoy cubierto con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana, denunció la Misión Rusa ante Naciones Unidas en Ginebra en su cuenta oficial de Twitter.

El memorial, costeado por Rusia en 1899, se encuentra en una zona montañosa en el centro del país, es frecuentemente escenario de homenajes a las tropas rusas, y está dedicado al destacamento que fue liderado por el general Alexander Suvorov, caído en una batalla ante las tropas napoleónicas en ese mismo lugar un siglo atrás.

“Cientos de rusos murieron luchando contra Francia en los Alpes suizos, nada tienen que ver con los sucesos que están ocurriendo en el siglo XXI, y su memoria no debería ser profanada”, argumentó la misión de Rusia en Ginebra.

Las autoridades del cantón suizo de Uri, donde ocurrió el incidente, indicaron que en los últimos días también ha sido vandalizado el edificio del ayuntamiento en Altdorf (ciudad conocida por estar ligada a la leyenda de Guillermo Tell), por lo que investigan la posibilidad de que ambos incidentes estén ligados.

The colours of the Ukrainian flag on the Suvorov Monument, dedicated to Russian General Alexander Suvorov and soldiers who perished fighting Napoleon's forces in Switzerland in the 18th Century. The Schoellenen Gorge near Andermatt, Switzerland May 18, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann pic.twitter.com/Nu1GcpWMIl

— Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 18, 2022