Error garrafal: el lapsus de George W. Bush al condenar la invasión de Rusia “a Irak” (VIDEO)

El expresidente estadounidense George Bush confundió, en un discurso, la invasión de Irak que se produjo durante su mandato con el conflicto actual que se vive en Ucrania tras ser invadida por Rusia, según publican este jueves medios estadounidenses.

Por El País

Bush, de 75 años, corrigió de inmediato el error tras calificar la ocupación de Irak como “totalmente injustificada y brutal” en un discurso pronunciado en la ciudad de Dallas, en el que hablaba de la integridad de las elecciones estadounidenses, aseguró The New York Post.

“Las elecciones rusas están amañadas. Los opositores políticos son encarcelados o eliminados del proceso electoral”, dijo el expresidente republicano en el evento celebrado en el Instituto George W. Bush de la Universidad Metodista del Sur, según se puede ver en las imágenes publicadas.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE

— Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022