“¡Me derribaron!”: Interceptan la escalofriante transmisión por radio de un piloto ruso alcanzado por un misil (AUDIO)

La inteligencia ucraniana había interceptado transmisiones de radio entre los controladores de tráfico aéreo y el piloto de un avión de ataque Sukhoi Su-34 Fullback de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas que fue derribado sobre Ucrania.

Por: Defence Blog

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

En la escalofriante radio interceptada del Su-34 ruso, un piloto gritaba “…¡¡Me derribaron!,… Entonces, ¿Dónde vamos a saltar, Pash?… ¡¡¡Tira!!!” antes de que la transmisión quedara en silencio.

La conversación por radio entre el piloto y el control de tráfico aéreo también revela que el motor izquierdo de la aeronave “se incendió” en vuelo después de ser alcanzado por un misil.

El audio fue publicado por la inteligencia ucraniana y no ha sido verificado de forma independiente, pero un analista militar dijo que el Su-34 ruso fue derribado por un misil cerca de la ciudad de Kupyansk, región de Kharkiv, el 18 de mayo.

It is reported that today near Kupyansk (#Kharkiv region) a Russian Su-34 military aircraft was destroyed

Radio interception of the conversation of the pilots appeared on the network.

"So where are we going to jump, Pash?" pic.twitter.com/yYCReUDkRr

— Stepan Gronk (@StepanGronk) May 19, 2022