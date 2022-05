Bebé de un año murió abandonado en un auto caliente a las afueras de una guardería en Tennessee

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un niño de 1 año murió luego de ser encontrado en un vehículo caliente afuera de una guardería de Tennessee, dijo la policía.

Por NBC News

El niño pequeño fue declarado muerto en el Hospital de Niños Le Bonheur el jueves por la tarde poco después de ser encontrado en el vehículo, dijo la policía de Memphis en un tuit.

At 2:37 pm, officers responded to 975 Danny Thomas for a juvenile in a vehicle. The victim was transported to LeBonheur critical where he was pronounced deceased. One person is detained. This is an ongoing investigation. pic.twitter.com/QSNuJAiqcq

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) May 19, 2022