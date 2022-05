Así es el estratégico puente de Putin en Crimea que Ucrania quiere destruir a toda costa

En 2018, Vladimir Putin inauguró el Puente de Crimea, de 19 kilómetros de largo, que conecta el territorio ruso de Krasnodar con Crimea a través del estrecho de Kerch, situado entre el mar de Azov y el mar Negro. Es el más largo de Europa, superando al puente Gasco de Gama de Portugal, de 17 kilómetros. Esta infraestructura es básica para comunicar a los rusos con la península de Crimea, territorio anexado por Moscú en 2014 y no reconocido por la comunidad internacional.

Por La Razon

Este puente representa como pocos el expansionismo ruso de Putin y está considerado una de las joyas de la corona del régimen ruso. Sin embargo, su viabilidad y permanencia está en el punto de mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Alexey Danilov, ha expresado la intención de bombardear la infraestructura. Desde Rusia, Dimitri Medvedev avisó a Kiev de lo que pasaría si se produce este ataque: “Espero que entiendan cuál será el objetivo de las represalias”.

Más allá de las represalias esgrimidas por Moscú, lo cierto es que los expertos consideran que la solidez del mismo, su estratégica ubicación y las escasas posibilidades de la Armada ucraniana en la zona hacen cada vez más difícil el derribo de alguno de los tramos de la carretera que tanto ansía el gobierno de Volodimyr Zelenski.

Antes de la guerra, Moscú creó una unidad especial de la Guardia Nacional de Rusia, con lanchas específicas contra los saboteadores y equipos antimisiles y buzos equipados con armas submarinas y de superficie. Tras el inicio de la invasión, Rusia ha aumentado la vigilancia y seguridad de la infraestructura favorita de Putin. No en vano Moscú ha perdido al menos siete embarcaciones de diferentes tamaños y capacidades desde el 24 de febrero, una de ellas tan significativa como el buque de guerra Movksa.

Los expertos militares ucranianos también han barajado el uso de misiles de artillería como opción, pero la precisión de los misiles ucranianos SS21-Totska no sería suficiente para destruir el puente, según reconocen fuentes del Ejército ucraniano citadas por la prensa local.

#Russia says attack on the #Crimean Bridge by Ukrainian Armed Forced would be seen as terrorist act. It is one of the highly protected bridge in the world. If Kiev do manage to destroy this bridge, Moscow will hit Ukrainian political and military decision-making centers. pic.twitter.com/u2TrSKbwJt

— Pacific Geopolitics (@PacGeopolitics) April 21, 2022