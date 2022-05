Luis Arráez, segundo venezolano que más rápido llegó a los 300 hits en las Grandes Ligas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luis Arráez tiene un promedio vitalicio en MLB de .323 tras cuatro años de servicio, aunque quizás no ha tenido el tiempo de juego necesario para mostrar su calidad en una temporada completa.

Por Fansided

Sin embargo, este parece el año para que el venezolano consiga esa estabilidad en la alineación del manager Rocco Baldelli en los Mellizos de Minnesota, equipo en el que busca pasar de ser un cuarto jardinero a un patrullero de todos los días en el mejor beisbol del mundo.

Arráez llegó esta semana a los 300 hits en su carrera en las Grandes Ligas, con lo que se convirtió en el segundo venezolano que alcanza esa cifra en menos turnos al plato, según destacó el periodista venezolano Alexander Mendoza.

Today was a good day! I celebrated my third anniversary in MLB and got my 300th career hit. Thank God for all your blessings.??????? pic.twitter.com/ayo5S9o6ZR

— Luis Arraez (@Arraez_21) May 19, 2022