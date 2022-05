Zelenski y su esposa Olena finalmente se reunieron casi tres meses después de la invasión (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente ucraniano Volodymr Zelensky y su esposa Olena finalmente se han reunido en la primera entrevista conjunta de la pareja desde que Rusia invadió su país.

Por Mirror

Olena huyó con sus hijos, Oleksandra y Kyrylo, de 17 y nueve años, al comienzo de la guerra en Ucrania y se refugió en una parte no identificada del país.

Según los informes, la Sra. Zelensky expresó que no estaba sorprendida de que su esposo hubiera inspirado al mundo con su firme liderazgo y su formidable resistencia a Rusia.

