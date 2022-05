Habló la hermana de Maes, la joven venezolana que viajó de Argentina a EEUU y fue hallada muerta

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El caso de María Esperanza Díaz Mendoza, de 26 años de edad, quien fue hallada muerta en EEUU, tras llegar a Charlotte, Carolina del Norte, desde Argentina, conmocionó a la comunidad hispana. a un mes, de la noticias, la hermana de la anzoatiguense habló.

La vida de Díaz Mendoza, se vio sesgada a solo dos días de ser recibida por una amiga en EEUU, pues la hallaron muerta en una casa abandonada y presuntamente con sobredosis.

“Ella era muy selectiva, su círculo era muy cerrado y siempre estaba con las mismas personas. No era que se iba a quedar con personas desconocidas. Era muy cuidadosa, y todos los que la conocemos sabemos quién era Maes. Desde el primer momento que se conoció la versión de lo que le pasó, sabemos que no fue así y que no cuadra y no encaja por ninguna parte con ella y con el tipo de persona que era”, dijo su hermana Livia Díaz desde Argentina para Noticias Todos Ahora.

A la fecha, el cuerpo de MAES, no ha sido trasladado a Venezuela, “Vamos a hacer una recaudación de fondos a través de un ‘Go fund me’ para poder completar el dinero y lograr llevar el cuerpo de mi hermana con mis papás” dijo livia.

A pesar de que su hermana, tuvo un presentimiento que le comunico antes de su viaje, María se fue. ““Desde que ella me dijo me embargó una tristeza muy grande. Es como cuando sientes algo triste, pero al principio no lo identificas. Ya después pasó toda esta tragedia, y ahora comprendo por qué yo estaba tan triste. Capaz yo sentía que no era el destino de ella irse para allá”, agregó Livia.

Para Livia y para el resto de la familia resulta muy doloroso hablar de esto. Como ella misma lo confiesa entre lágrimas. “Es algo que me quiebra por completo. Yo aún no me lo creo, me cuesta mucho hablar de ella en tiempo pasado, porque todavía la siento acá”. Reseñó el portal que entrevistó en exclusiva a Livia Díaz.

