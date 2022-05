“O ganamos o esto terminará mal para toda la humanidad”: la advertencia en televisión rusa ante una derrota en Ucrania

“O ganamos o esto terminará mal para toda la humanidad”, los títeres de la televisión estatal de Putin advierten que Rusia desencadenará una guerra nuclear en lugar de aceptar la derrota en Ucrania

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

El jefe de la cadena de televisión estatal rusa RT declaró que “las cosas terminarán mal para toda la humanidad” si Rusia no gana una victoria militar contra Ucrania, insinuando un ataque nuclear si el país pierde la guerra.

Los medios de comunicación respaldados por el estado de Rusia se han hecho famosos por sus diatribas contra Ucrania desde que estalló la guerra el 24 de febrero.

Pero el último estallido fue de Margarita Simonyan de RT, quien estudió en los EEUU y les señaló a los televidentes rusos que deberían alegrarse de que sus hijos nunca reciban una educación occidental.

“Todos creen que perderemos y Occidente ganará. No entienden que es imposible. Es simplemente imposible, nunca sucederá”, indicó este lunes.

“O ganamos, o esto terminará mal para toda la humanidad, no hay otra manera”, sentenció Simonyan en comentarios que parecían insinuar un intercambio nuclear si Rusia no se salía con la suya en el conflicto.

Cuando la gente pregunta cuánto durará esto, en términos de nuestra alienación, confrontación con Occidente, solo veo una versión de los hechos: gente, esto es para siempre. Acostúmbrate a esta nueva vida.

Simonyan agregó que el ‘mundo feliz’ ya no estará abierto a las personas que quieren estudiar en Occidente, y le dijo a los espectadores que se acostumbren al creciente aislamiento de Rusia y que la gente estaría agradecida de que sus hijos no estudiaran en instituciones occidentales en el futuro. “Pase lo que pase o cómo nos comportemos, nuestra confrontación con ellos es para el resto de nuestras vidas”, agregó.

La noticia llega antes de las negociaciones que tendrán lugar entre Rusia y Ucrania, con la intensificación de los combates a medida que las fuerzas de Putin intentan recuperar el territorio perdido en el Donbas.

Rusia pronto tendrá 50 nuevos misiles nucleares capaces de reducir a todos los enemigos a un cráter nuclear, advirtió el jefe de la agencia espacial del país.

Dmitry Rogozin, jefe de Roscosmos y aliado incondicional de Putin, explicó que docenas de nuevos misiles Sarmat-2, que miden 14 pisos de altura y pesan 208 toneladas, se desplegarán en otoño para amenazar a los enemigos de Rusia.

Como demostración del poder de Sarmat, mostró imágenes de un agujero de 8 metros de profundidad y 20 metros de ancho causado por uno de los misiles cuando se disparó sin una ojiva.

Rogozin, ex viceprimer ministro y súper leal a Putin, ha hecho varias amenazas recientes de ataques nucleares contra Occidente que involucran a Satan-2.

Para su última amenaza, utilizó imágenes del canal de televisión ruso Zvezda, a cargo del Ministerio de Defensa.

El misil Satan-2 tiene la altura de una torre de 14 pisos y pesa 208 toneladas, dicen los rusos.

El misil balístico intercontinental tiene un alcance de 11,200 millas y puede atacar objetivos a 15,880 mph después de volar en el espacio exterior o a través de los polos norte o sur.

Rogozin, que está a cargo de la parte de Rusia en la Estación Espacial Internacional, alardeó la semana pasada ante escolares y estudiantes de que Satanás-2 podría demoler ‘la mitad de la costa de un continente’ de un enemigo occidental ‘que puede no gustarnos debido a su agresividad política’.

Hace dos semanas, Rogozin amenazó con borrar a Ucrania del mapa y destruir Occidente en media hora.

Meanwhile on Russian state TV: head of RT Margarita Simonyan predicts that either Russia will win against Ukraine, or "things will end badly for all of humanity." Simonyan, who studied in the US, tells Russians they should be rejoicing their children will never study in the West. pic.twitter.com/ZC0Zs5tH60

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 23, 2022