Pueden escapar, pero no esconderse: Ucranianos detectan y destruyen tanque ruso oculto en un jardín (VIDEO)

Este es el momento dramático en que los tanques rusos son destruidos después de que fueron vistos escondidos en los jardines traseros de unas residencias.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El ataque tuvo lugar en la aldea de Zirkuni, en la región nororiental de Ucrania del Óblast de Kharkiv, después de que los tanques fueran vistos por drones ucranianos.

Las imágenes muestran los tanques conduciendo, buscando frenéticamente un lugar donde esconderse mientras las fuerzas rusas intentan recuperar las posiciones perdidas en el área.

Se puede ver uno de los tanques dando marcha atrás en un patio residencial, con la esperanza de que los árboles oculten su posición.

Sin embargo, el jardín no proporcionó cobertura, y los tanques pronto se incendiaron después de un ataque de los combatientes ucranianos.

You can run, but you can’t hide. Russian tanks quickly get off the road, try to hide in gardens and yards of Ukrainian village Zirkuni. Tactic doesn’t work. Ukrainian drones take them out. pic.twitter.com/DPLaLApixC

— Mike Sington (@MikeSington) May 23, 2022