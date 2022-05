Pánico en escuela de Texas tras reporte de un tiroteo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un sospechoso fue detenido después de un incidente de “tirador activo” en una escuela primaria en Uvalde, Texas, según la policía.

Por ABC News

El Departamento de Policía de Uvalde no proporcionó más información de inmediato. No está claro si alguien resultó herido en el tiroteo.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022